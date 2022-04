Ex-Bahia, goleira viraliza com gosto inusitado: 'Coisa de morte'

O Santos atropelou o Cresspom por 6x0, na Vila Belmiro, na segunda-feira (18), pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino. Mas o que roubou a cena não foi a atuação das Sereias da Vila, e sim a entrevista pós-jogo da goleira Anna Bia. A jogadora, ex-Bahia, deu uma resposta inusitada sobre seus hobbies, e viralizou na internet.

"Eu queria muito ter estudado coisas de crime, ser policial, entendeu? Gosto muito de ver coisa de morte, séries, crimes. Eu não sou louca (risos), mas gosto de ver", disse a goleira, ao canal oficial do Santos.

Só porque vocês pediram muito! Está aí, na íntegra a entrevista da nossa goleira Anna Bia! ???????? pic.twitter.com/7FvElEQjcZ — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 19, 2022

"Gosto sempre de escutar música que me deixa tranquila, ficar no meu canto. E gosto muito de comer doces. Um dia aqui, outro dia ali”, completou.

Aos 21 anos, Anna Bia chegou à Vila Belmiro nesta temporada, após deixar o Bahia. Ela estava no Esquadrão há dois anos e, no ano passado, disputou 14 partidas pelo tricolor, sendo 13 pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o time terminou o torneio rebaixado.

A jogadora também fez parte da campanha do acesso do Bahia para a elite em 2020. Durante os tempos no Esquadrão, ela recebeu uma convocação para a Seleção Brasileira sub-20.

O Santos ocupa a 6ª colocação do Brasileirão Feminino, com nove pontos. São sete de distância do líder, o Palmeiras. As Sereias da Vila voltam a campo na próxima segunda-feira (25), contra o Grêmio, às 20h, na Vila Belmiro.