Ex-Bahia, goleiro Deijair celebra boa fase no Barcelona de Ilhéus

Estreante na primeira divisão do Campeonato Baiano, o Barcelona de Ilhéus quer surpreender para chegar nas finais da competição. Com quatro pontos em três jogos, o Tigre está de olho em um lugar no G4 e confia nas defesas do goleiro Deijair para alcançar o objetivo.

Formado nas categorias de base do Bahia e com passagens pelo futebol português e Unirb, o goleiro de 23 anos tem sido uma das lideranças do grupo e comemorou o início do time na competição. Ele sofreu apenas um gol em três partidas e ajudou a colocar o Barcelona na sexta colocação do Baianão.

“É um bom início para o primeiro ano do clube na elite. Vencemos um grande adversário que é o atual campeão e o grupo está confiante dentro da competição", analisou Deijair.

“O objetivo inicial do clube é a manutenção na primeira divisão. Afinal é o primeiro ano do Barcelona na elite do Baianão. Mas estamos crescendo na competição e naturalmente os objetivos se tornam maiores”, completou.

A próxima oportunidade para o Barcelona de Deijair mostrar serviço no Baianão será no sábado (5), quando a equipe recebe a Juazeirense na Arena Cajueiro. Apesar de ser sediado em Ilhéus, o clube tem mandado os jogos no estádio do Bahia de Feira, em Feira de Santana.