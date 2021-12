Ex-Bahia, goleiro Jean é expulso durante aquecimento de clássico

O goleiro Jean é conhecido por se envolver em diversas polêmicas, e neste domingo (12), foi o protagonista de mais uma confusão. O jogador, ex-Bahia, foi expulso por fazer um gesto ofensivo à torcida rival antes mesmo da bola rolar pela final da Supercopa do Paraguai, entre o Cerro Porteño e o Olímpia.

Os gestos de Jean foram captados pelo árbitro de vídeo. No lance, o goleiro aparece fazendo um gesto de "vapo" (como ficou conhecido no futebol brasileiro) para a arquibancada onde estava a torcida organizada do Olímpia. Pouco depois, alguns jogadores do Cerro Porteño tentam acalmar os ânimos do brasileiro.

???????? Ser expulso antes do jogo, o goleiro brasileiro Jean do Cerro Porteño, conseguiu essa façanha.



E o jogo é uma final, contra o maior rival Olimpia.pic.twitter.com/odsAW6AZvq — Futebol Sul-americano (@futsulamerica_) December 12, 2021

Depois da atitude de Jean, o VAR chama o juiz de campo, Éber Aquino, para analisar as imagens. O árbitro então decide expulsar Jean. O lance logo viralizou redes sociais.

Vale lembrar que, em dezembro de 2019, Jean chegou a ser preso nos Estados Unidos após sua então esposa, Milena Bemfica, o acusar de agressão. Na época, eles passavam férias em Orlando com as duas filhas. Em janeiro do ano passado, a promotoria do Estado da Flórida solicitou à Justiça que o caso fosse arquivado.

Jean foi emprestado pelo São Paulo ao Cerro Porteño no início do ano. O goleiro se destacou na campanha do time que terminou com o título do Campeonato Paraguaio, conquistado no último dia 5. Por conta disso, o clube acertou a compra do brasileiro por 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 6,2 milhões).