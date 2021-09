Ex-Bahia, Mano Menezes é demitido de clube da Arábia Saudita

Mano Menezes não é mais o treinador do Al-Nassr. Neste domingo (19), o clube anunciou a demissão do técnico, após a derrota para o Al-Ittihad por 3x1, em casa. O comandante havia sido contratado no começo de abril e deixa o time após cinco meses.

O clube da Arábia Saudita havia sido o primeiro trabalho de Mano desde quando deixou o Bahia, em 2020. Após um bom começo de trabalho do técnico, o Al-Nassr começou a nova temporada do campeonato nacional com duas vitórias e duas derrotas, o que coloca a equipe no 8º lugar na tabela.

Apesar disso, o time havia conquistado a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, com vitória por 1x0 sobre o Tractor, do Irã, na última terça-feira (14).

Ao todo, Mano Menezes comandou o Al-Nassr em 16 partidas, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas. O próprio treinador confirmou a demissão em suas redes sociais, destacando que a decisão foi do clube.