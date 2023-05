Ex-Bahia, Rodallega denuncia gritos de 'macaco' em jogo da Sula

O atacante Hugo Rodallega, do Independiente Santa Fe, denunciou ter sido vítima de racismo por parte da torcida do Gimnasia na terça-feira (23), durante partida entre as equipes pela Copa Sul-Americana. Em entrevista após o jogo, disputado na Argentina, o ex-Bahia disse que os insultos foram proferidos a ele e a outros jogadores do time colombiano.

LAMENTABLE: OTRO EPISODIO DE RACISMO EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. Tras el partido de CONMEBOL #Sudamericana en Argentina, Hugo Rodallega denunció actos racistas en el Bosque de Gimnasia.



????️ "QUE TE LLAMEN MONO, NEGRO... ES UNA FALTA DE RESPETO"



????️ "EN BOGOTÁ LOS TRATAMOS BIEN" pic.twitter.com/rZ7eFIlOnb — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2023

Segundo Rodallega, os ataques racistas não aconteceram apenas durante o jogo. Ele lembrou que os argentinos foram bem tratados quando foram jogar na Colômbia.

"São problemas que acontecem dentro do campo. Podemos discutir, brigar, mas falar de raça me dá tristeza. Não me dói porque perdemos, isso faz parte, ganhar ou perder no último minuto. Me dói é o que aconteceu no estádio, no entorno. Em Bogotá, nós respeitamos eles, nós tratamos bem. Hoje, não nos respeitaram", completou.

Ex-clube de Rodallega, o Bahia mandou uma mensagem para o colombiano. "Estamos contigo, Hugo, e contra o racismo ao redor do planeta. Não aguentamos mais", escreveu o clube, nas redes sociais.

Estamos contigo, Hugo, e contra o racismo ao redor do planeta.



Não aguentamos mais.#ChegaDePreconceito https://t.co/xsxDhHNEfP — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 24, 2023

A declaração de Rodallega foi feita dois dias depois de mais um caso de racismo envolvendo o brasileiro Vinicius Junior no Campeonato Espanhol. No último domingo (21), o atacante do Real Madrid denunciou gritos de "macaco" proferidos pela torcida do Valencia durante a partida no estádio Mestalla.

O Santa Fe perdeu para o Gimnasia por 1x0, pela quarta rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. A equipe colombiana está em terceiro lugar, com quatro pontos, atrás do líder Goiás, com oito, e do Universitário, com sete. Já o time argentino é o lanterna, com três pontos.