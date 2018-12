Ex-Bahia, volante Edson assina com a Ponte Preta

Pouco aproveitado em 2018, o volante Edson já tem um novo clube para a próxima temporada. O jogador foi anunciado como reforço da Ponte Preta para o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileirão.

Com vínculo com o Fluminense, Edson acumula passagens por ABC, Grêmio e São Bernardo. Nas duas últimas temporadas, o volante defendeu o Bahia por empréstimo. Em 2018, o jogador não teve muitas chances com a camisa tricolor e fez apenas 19 jogos durante todo o ano.

Além de Edson, a Ponte Preta anunciou um pacotão de refoços como nomes como o do lateral Luís Ricardo, ex-Botafogo, o volante Mantuan, ex-Corinthians, e o meia Gerson Magrão.