Ex-Bahia, Zeca prega Vitória forte contra o Doce Mel: 'De suma importância'

A situação do Vitória é bastante delicada no Campeonato Baiano. Com apenas um ponto, o rubro-negro amarga a lanterna e precisa se reabilitar para seguir com chances de se classificar às semifinais, algo que não aconteceu nas últimas quatro edições do torneio. Apenas os quatro primeiros colocados entre os 10 participantes avançam.

O Leão entra em campo na quinta-feira (26), às 19h15, no Barradão, contra o Doce Mel, que tem mesma pontuação, mas ocupa a penúltima colocação porque leva a melhor no saldo de gols (-2 contra -5). O jogo é válido pela quarta rodada e, na sequência, o estadual trará como atração o primeiro Ba-Vi da temporada.

O clássico será disputado no domingo (29), às 16h, na Fonte Nova. Ex-Bahia, o lateral direito Zeca falou sobre a importância de vencer o Doce Mel no primeiro compromisso da semana.

"De suma importância agora o jogo em casa, diante de nossa torcida. A cada jogo a gente está evoluindo. Tivemos um empate com o Santa Cruz, mas se pegar do primeiro ao último minuto no jogo, foi o time que mais teve posse, mais finalizou, que mais jogo fez. Futebol é assim", pontuou Zeca.

O Vitória vem de quatro tropeços na temporada. Além de um empate e duas derrotas no Baiano, o rubro-negro deixou escapar o triunfo na estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste, no sábado (21), quando cedeu o empate em 1x1 ao Santa Cruz, nos acréscimos do jogo disputado no Barradão.

"A gente tem consciência desse jogo de suma importância contra o Doce Mel. Sabemos da importância do adversário, que não podemos menosprezar, que todo mundo que vem jogar contra o Vitória é uma final. A gente tem que transformar em uma final também. Depois, para o clássico, a gente vai conversar e ver o que o professor vai falar pra gente", encerrou o jogador.