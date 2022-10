Ex-Barça bate carro ao fugir de tentativa de assalto: 'Choque'

Ex-jogador do Barcelona e do Bayern de Munique, Mark van Bommel passou por um enorme susto no início da semana. O atual técnico do Royal Antwerp sofreu um acidente de carro ao tentar fugir de uma tentativa de assalto em Antuérpia, na Bélgica.

O caso aconteceu na última segunda-feira (24). De acordo com a polícia local, o holandês foi abordado por um homem armado quando deixava a garagem do seu prédio. Assustado, ele tentou fugir com seu automóvel, mas acabou batendo em um poste de luz. Em meio à confusão, o criminoso fugiu.

Ainda segundo a polícia, Van Bommel dirigia um carro avaliado em 115 mil euros (cerca de R$ 615 mil). Ele não teve nenhum ferimento grave.

"Foi um choque, com certeza", disse, ao jornal inglês The Sun.

A polícia vasculhou a área próxima à casa de Van Bommel, mas não encontrou o suspeito. O carro do ex-jogador, de 45 anos, foi apreendido, para garantir que o ladrão não o tenha equipado com um dispositivo de rastreamento.

Mark van Bommel atuou por gigantes europeus, como Milan, Barcelona e Bayern de Munique, e fez 79 partidas pela seleção da Holanda. Como treinador, já teve passagens por PSV e Wolfsburg, além do Royal Antwerp.