Ex-BBB Arthur Picoli alfineta atual de Carla Diaz após ser chamado de 'babaca'

O ex-BBB Arthur Picoli resolveu utilizar as redes sociais para rebater o atual namorado de Carla Diaz, Felipe Becari, com quem se envolveu na edição do ano passado. É que Picoli foi chamado de "babaca" em um podcast.

O capixaba ironizou Becari, afirmando que não tem "como superar o insuperável".

"Acho que quando as coisas acabam temos que colocar um ponto final, que foi o que feito. Estava tudo bem. Só que a partir do momento que começam a falar de mim, me dá oportunidade de falar também. Aí pode ser que não goste do que vai escutar, vai doer!", desabafou Arthur.

Arthur ainda postou um vídeo dirigindo e cantando uma letra de música "essa tua inveja um dia a terra come". Fãs viram como uma indireta para o vereador.

A relação de Carla Diaz com Felipe foi revelada ao público no último dia 31 de dezembro. No Instagram, a atriz postou uma foto em um vinhedo em Bento Gonçalves (RS), em meio a um piquenique.

“Quando a conexão é através da alma, não existe aparência que a explique. O amor gera paz”, escreveu o político, nas publicações que fez no Instagram na época. Carla respondeu: “Ai eu não aguento esse namorado”.