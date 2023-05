Ex-BBB Cezar Black curte a noite no Rio Vermelho, em Salvador

O baiano Cezar Black aproveitou sua visita a Salvador para reencontrar amigos e familiares. Animado, ele dançou muito, registrou momentos da diversão e ainda brincou ao usar uma peruca azul. Para quem não se lembra, ele revelou durante o BBB 23 que adorava o acessório.

Nas redes sociais, Black compartilhou registros de uma festa que ocorreu em um condomínio na capital baiana, com apresentação musical da banda DH8, que mistura ritmos como samba e axé. "Mais um sonho realizado, DH8 na minha festa", escreveu o ex-BBB.

Após a festa, Black ainda curtiu a noitada com amigos no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador, onde curtiu o show do grupo Fragmentos de Samba, no Z1 Parador.

Mas nem tudo será curtição na passagem de Black por Salvador. Nesta segunda (29) ele será homenageado pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), às 18h, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. O ex-BBB é enfermeiro e chegou a cobrar o aumento do piso salarial da categoria enquanto estava confinado no programa.