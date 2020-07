Ex-BBB Daniel Lenhardt revela que só fez sexo com 4 pessoas: 'Inexperiente'

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, o ator e ex participante do reality Big Brother Brasil, Daniel Lenhardt, 23, precisou responder perguntas bastante pessoais, sobre suas relações de namoro e suas preferências. Logo no início do vídeo, Mazzafera pergunta sobre as relaçõe sexuais de Daniel e como ele se comportava nesses momentos.

O ator então revela que não tenta experiência nesse assunto por só ter tido relações com quatro pessoas ao longo da vida. "Eu tive poucas relações sexuais. Eu não sou um cara que teve muito sexo. Não tenho muita experiência aí, mas a gente vai aprendendo", declarou ele ao ser questionado sobre ter ou não um lado mais selvagem na cama.

Mazzafera, com bom humor, responde: “Ai, que amor, Dani. Estou chocado. Que gracinha, um neném”, riu o apresentador.

O modelo também relembrou de momentos como a sua primeira vez, que aconteceu no banheiro de uma festa com uma menina que conheceu na mesma noite. "Não cheguei nem a gozar", contou.

Entre outros assuntos, também falou de uma vez que chorou por conta de uma namorada, que ficou com outro homem. “Nossa, chorei e noite toda”, revelou.

Confira a entrevista completa de Mazzafera com Daniel. A pergunta sobre as relações do ex BBB está no minuto 00:45.