Ex-BBB Francine se inspira em reality e cria OnyFans dividido em xepa e VIP

Francine Piaia participou da nona edição do Big Brother Brasil, mas preferiu pegar um elemento mais recente do reality para dividir o público de seu OnlyFans: VIP e Xepa. Os clientes premium são os que recebem vídeos e fotos íntimos personalizadas, enquanto os que adquirem o plano inferior possuem um conteúdo padronizado.

"Quando é um assinante mais antigo, um VIP, mando por mensagens os meus vídeos mais picantes, sem censura nenhuma? Muitos deles não acreditam e dizem que nem as esposas e namoradas mandam coisas tão ousadas assim. Já os assinantes novos ficam na Xepa por pouco tempo, porque se gostar do conteúdo e tiver um bom papo, ele vai para o VIP rapidinho".

Francine, no entanto, garante que só vende fotos. Ao vivo, é outra história. "Prefiro me preservar em relação a isso. Aparece um povo rico e gente fazendo muita proposta de querer passar a noite comigo. Ofereceram R$ 10, 20 mil. Mas apareceu um homem, empresário, solteiro, que me ofereceu R$ 100 mil por um fim de semana. Fiquei mexida, mas não não faço esse tipo de coisa, não faço programa. Mas, só para conversar comigo, ele me deu US$ 500".