Ex-BBB Gabi Martins está se envolvendo com astro de Pantanal, diz coluna

Após um relacionamento com Tierry, a ex-BBB 20 Gabi Martins estaria conhecendo melhor um dos filhos de José Leôncio, de Pantanal, segundo colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

O escolhido pela cantora é o ator José Loreto. Sem detalhes sobre o possível envolvimento, a publicação alega que os dois estão se conhecendo melhor.

Enquanto o último relacionamento público de Loreto foi com a modelo Bruna Lennon, após o término do casamento com Débora Nascimento, Gabi terminou no início do ano com Tierry, após idas e vindas.

O galã de Pantanal não comentou o estado civil, mas disse apenas que, embora solteiro, não está sozinho.

“Eu não estou namorando nem solteiro. Ainda não namoro, mas não posso dizer que não tenho uma relação”.