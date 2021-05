Ex-BBB Gil do Vigor vira boneco gigante do Carnaval de Olinda

O único pernambucano participante da última temporada do Big Brother Brasil (BBB), Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, vive momentos de glória pós-reality. Após contratos firmados e publicidades a nível nacional, o doutorando em economia agora foi homenageado com um boneco gigante - alegoria essencial para o Carnaval de Olinda.

O boneco, criado pela associação Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda, imita o 'look' mais usado por Gil durante o programa: uma camisa social rosa de botões, com uma calça bordô e um sapato social.

Pelas redes sociais, o economista agradeceu a lembrança. "Meu coração está transbordando de gratidão por todo esse carinho e cuidado. Deus vem me abençoando para que eu consiga conquistar muitas coisas e realizar muitos sonhos e eu não tenho mais palavras para expressar a minha gratidão a tudo isso. Eu amo vocês, muito mesmo. Viva a representatividade e a cachorrada do bem", disse.

Ele ainda afirmou a importância de fazer parte da história do BBB. "Existem coisas na vida que não tem preço e essa é uma delas. Os bonecos de Olinda representam grande parte da cultura do meu povo e, com certeza, da minha também. Me sentir capaz de poder representar algo que me marcou é simplesmente surreal. Agora, mais do que nunca, eu faço parte da história que eu sempre compartilhei e admirei", disse.

Em menos de 20 minutos, a foto do boneco de Gil já alcançava mais de 140 mil curtidas no Instagram, onde ele é seguido por 13,8 milhões de fãs.