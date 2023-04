Ex-BBB Gizelly critica participação de Guimê e Sapato na final

A ex-BBB Gizely Bicalho criticou a provável participação de MC Guimê e Cara de Sapato na final do Big Brother Brasil. A advogada disse no sábado, 8, ser "lamentável" que ambos, investigados por suspeita de importunação sexual contra a modelo mexicana Dania Mendez, estejam presentes na edição final do programa.

"Espero realmente que seja mentira!! Pq não adianta falar de importação sexual na novela da 19:00, fazer propaganda de combate à violência doméstica e quando acontece AO VIVO dentro DE CASA E DA CASA passar pano.", escreveu a ex-BBB.

Gizelly Bicalho

Em comunicado à imprensa, conforme o site Notícias da TV, a Globo anunciou que todos os participantes irão curtir o show da final com o apresentador Tadeu Schmidt no estúdio do programa.

"...torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do Big Brother Brasil", diz a nota.

Mesmo sem a confirmação da presença de Guimê e Cara de Sapato entre os participantes que estarão na final do reality, a hastag ‘BBB APOIA ASSÉDIO’ esteve nos assuntos mais comentados no Twitter no dia 6 de abril.