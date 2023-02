Ex-BBB Gleici Damasceno chora ao denunciar racismo que teria sofrido em aeroporto

A ex-BBB e influenciadora Gleici Damasceno desabafou com os seus seguidores através das redes sociais sobre um caso de racismo que teria sofrido em um aeroporto de São Paulo. Ela estava voltando de uma viagem aos Estados Unidos nesta sexta-feira (24).

"Me senti vulnerável e invadida", disse. "A gente sabe quando a pessoa fala com maldade e deboche", completou Gleici sobre a abordagem de uma funcionária da Receita Federal na passagem pela alfândega.

A influenciadora contou que, durante o protocolo, a funcionária questionou a quantidade de viagens que ela fazia durante o ano. "Podem perguntar, podem olhar minhas coisas, mas teve uma pergunta que me incomodou. Ela falou: 'Nossa, viajar duas vezes por ano é muito caro, né? Como você consegue?'", contou Gleici.

Em seguida, a ex-BBB teria afirmado que aquele era um comentário racista, ao passo que escutou: "O racismo está em você". Em seguida, a funcionária teria começado a falar alto, afirmado que iria autuar Gleici e ordenar que ela ficasse sentada.

"Eu disse que queria fazer uma denúncia e ela me respondeu que a autoridade ali era ela", narrou Gleici. "Foi um momento muito delicado, me senti muito mal e estou muito abalada. Eu entendo o trabalho, entendo as perguntas e revistas, mas existem comentários que não cabem, que sabemos que não são feitos para todo mundo", finalizou.

