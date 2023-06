Ex-BBB Gleici reage após ganhar curtida do ator Michael B. Jordan

Fãs da campeã do "BBB 18" Gleici Damasceno comemoraram depois que um seguidor percebeu que o ator norte-americano Michael B. Jordan havia curtido fotos da influenciadora no Instagram na madrugada desta sexta-feira (9). O nome dos dois foi parar na lista dos assuntos mais comentados no Twitter, com fãs especulando sobre um possível romance entre eles.

'Tá podendo', comentou uma seguidora de Gleice. 'Já imagino o filho dos dois', escreveu outra.

Reprodução

Vão dormir. Foi só um surto kkk — Gleici Damasceno ???? (@gleicidamasceno) June 9, 2023

Com bom humor, mas sem embarcar no delírio dos fãs, Gleice escreveu: “Vão dormir. Foi só um surto (risos)”, brincou.

“Se eu fosse a Gleici, já iria tá iludida, pensando no meu vestido de noiva já”, escreveu um outro seguidor. “Meta de vida abrir o Instagram e ter 2 likes dele”, disse outra.