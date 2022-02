Ex-BBB Hadson Nery, o 'Hadballa', é o novo técnico do Santos-AP

Lembra de Hadson Nery, que participou do Big Brother Brasil em 2020? Pois o Hadballa, como é conhecido, será o novo técnico do Santos do Amapá na temporada 2022. Ex-jogador, ele é formado no curso para treinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve estrear na função pelo Peixe da Amazônia só em abril.

Hoje aos 40 anos, Hadson já tentava a carreira de técnico antes mesmo de entrar na casa do BBB 20, em que foi eliminado na terceira semana de programa. Ele, aliás, foi anunciado em maio de 2021 pelo Grêmio Barueri, de São Paulo, mas deixou o clube antes de estrear. Na época, alegou falta de "trabalho, elenco e competição".

A informação sobre a contratação foi confirmada ao site ge por Luciano Marba, presidente do conselho deliberativo do Santos-AP. Segundo ele, a chegada de Hadballa tem como objetivo não só preencher o cargo de comandante, mas também atrair parceiros e visibilidade para o Peixe da Amazônia, que disputa neste ano apenas o campeonato estadual, previsto para iniciar em abril..

"A expectativa é grande, o Hadson é um ex-jogador de grandes clubes, como Corinthians, Brasil de Pelotas, entre outros. Hoje é uma pessoa de destaque na mídia, que vai trazer retorno de mídia pro clube. Se especializou na CBF e está pronto para assumir o comando", disse, ao ge. O clube sete títulos no futebol do Amapá, sendo cinco deles consecutivos, entre 2013 e 2017.

Nascido em Belém, no Pará, Hadson passou pelas divisões de base do Timão. O lateral-esquerdo, que também atuava como meia, foi revelado no Clube do Remo e também vestiu as camisas do Paysandu, Paraná, Pinheirense-PA, Brasil de Pelotas, Tuna Luso, Boa Vista-RJ, América-SP e encerrou a carreira no Bragantino-PA, em 2014.

Mas não foi só no futebol brasileiro que ele fez carreira. Atuou por Alcains, Gondomar e o Leiria, todos de Portugal, e ainda defendeu clubes da Ucrânia e Uruguai.

Em sua carreira de técnico, em que tem a licença B de treinador da CBF, ele comandou o Pedreira-PA, Vila Rica-PA e Bragantino-PA.