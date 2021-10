Ex-BBB Lucas Penteado abre live após flagrar noiva o traindo com segurança

O ex-BBB Lucas Penteado abriu uma live surpresa no Instagram na madrugada desta sexta-feira (1) após flagrar sua noiva, Julia, o traindo com um segurança. Na transmissão, o ator expõe tudo o que viu.

Nas imagens, é possível ver Lucas no elevador com a até então noiva e o segurança. Ao chegar na portaria do prédio, o artista tira satisfações com o porteiro para saber quem estava em seu apartamento.

"Como que a senhora vai explicar para todo mundo? Depois que fui lá no Altas Horas falar que te amava. Alugamos um apartamento que é muito caro. E não é a primeira vez", disse ele em um trecho.

O LUCAS PENTEADO FEZ LIVE PARECE QUE A NOIVA TRAIU ELE pic.twitter.com/nE7jENHDMK — amanda mihaile (@iamandabc) October 1, 2021

A live deixou muitos confusos, incluindo Gil do Vigor, que perguntou o que estava acontecendo.