Ex-BBB Maria curte postagem sobre Arthur Aguiar: 'Não tem um que goste dele'

A ex-BBB que já foi cancelada e "descancelada" pela internet, a cantora Maria, mostra que não medo de polêmicas. A expulsa do BBB 22 curtiu uma publicação na qual um internauta "esculhamba" o campeão da edição, Arthur Aguiar.

"Não tem um ser que conviveu [com ele] que goste desse rapaz, mas ainda assim, tem gente que acha que o problema é todo mundo, não ele", postou a usuária do Twitter. Essa foi a publicação curtida por Maria.

Na semana passada, a atriz Bruna Marquezine já havia se envolvido em uma polêmica com a esposa do campeão. Bruna curtiu um tweet em que um usuário declarou que "pagaria muito dinheiro" para não ver mais nada sobre Arthur e Maíra Cardi.

A atriz foi, então, ameaçada pela influenciadora, que disse ter segredos da artista para revelar.

"Eu falo o que acho. Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ela que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro não abre a boca nem curte nada! Mas aceito o dinheiro dela para continuar quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação imediata para Igreja Lagoinha", disparou Maíra nos comentários de uma postagem de um perfil de fofocas no Instagram.

No "Fantástico" do último domingo, Arthur comentou a reação dos ex-colegas de confinamento à vitória do ator no "BBB 22". "Falta respeito mesmo com a pessoa, sabe? Cara, o jogo acabou, não fui eu que escolhi ganhar. É importante a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro", desabafou.