Ex-BBB Rodrigo fala pela primeira vez após alta: 'Agora eu faço aniversário 2 vezes'

O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36 anos, divulgou uma carta nas redes sociais nesse domingo (15). Essa foi a primeira postagem do empresário após o acidente de carro que ele sofreu em março.

Na mensagem, postada no Instagram, Rodrigo agradece a Deus por ter tiod uma nova oportunidade.

Após sair do hospital, Rodrigo revelou ao irmão Diogo Mussi que não quer aparecer na rede social mesmo com a boa evolução no tratamento. "Em consulta de rotina, Rod fez vários exames. Também fez fisio e terapia ocupacional. Ele está bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na sua reabilitação", escreveu.