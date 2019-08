Ex-BBB Wagner atropela ciclista com carro de Gleici: 'Invadiu na contramão'

(Foto: Reprodução/Instagram)

O artista visual paranaense e ex-BBB Wagner Santiago, 35 anos, se envolveu em um acidente de carro na noite desta segunda-feira (19), em Rio Branco, no Acre. Um vídeo que circula na internet, filmado por uma pessoa que passava no lugar (veja abaixo), mostra que ele e a também participante do programa, Gleici Damasceno, estavam juntos no local do acidente algum tempo depois.

O casal anunciou o fim do namoro no início de julho, mas aparece junto nas imagens. De acordo com a filmagem, Wagner teria atropelado uma pessoa de bicicleta. O ferido não teve seu estado de saúde divulgado. Vale lembrar que Gleici Damasceno venceu a edição do Big Brother Brasil 18 e durante o programa ganhou um carro, que foi o veículo envolvido no acidente. O carro branco estava sendo dirigido por Wagner.

O jornalista Leo Dias, de O Dia, conversou com o artista visual após o acidente, por volta da 1h desta terça-feira (20), para esclarecer o ocorrido. Ainda no pronto socorro da cidade, o ex-BBB explicou que estava sozinho no carro quando aconteceu o acidente e que só depois Gleici chegou ao local: "Minha única preocupação é com a saúde da pessoa, um homem de 38 anos. Estou na Unidade de Saúde acompanhando tudo. Eu estava sozinho no carro em uma rotatória e o ciclista invadiu a contramão. Parei, prestei socorro, esperei a perícia e estou na Unidade de saúde para prestar toda assistência".

Nas filmagens que circulam na internet (veja abaixo), bastante irritados, o casal de ex-BBBs argumenta sobre o uso indevido de imagem e colocaram a mão na frente do celular do internauta, que sem se intimidar, registrou tudo. Familiares de Gleici também apareceram na filmagem, bastante irritados com o registro.

"Eu não posso gravar um acidente de trânsito?", perguntava o rapaz que registrou as imagens, enquanto Wagner o questionava e repetia: "Uso de imagem, direito autoral, uso de imagem." No fim do vídeo é possível ouvir Wagner chamando o rapaz que filmava de "Pedaço de lixo de humano".