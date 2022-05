Ex-BBB22 Lucas Bissoli passa por harmonização facial; veja resultado

O Barão da Piscadinha está de visual novo. Lucas Bissoli, participante do BBB 22, mudou completamente desde que deixou o programa. Após colocar dentes de porcelana e fazer um novo corte de cabelo, o estudante de Medicina e namorado de Eslovênia também passou por uma harmonização facial e mostrou tudo no seu Instagram..

Lucas se submeteu a uma harmonização orofacial, que tem como objetivo corrigir os ângulos e alinhamento do rosto, deixando-o mais harmonioso. No caso de Lucas, foi realizado procedimentos leves e em pouca quantidade. O tratamento estético dele incluiu: melhorar a qualidade da pele e trazendo maior viço; uniformidade do tom da pele; diminuição dos poros e hidratação; e a utilização de neuromoduladores e preenchedores em baixa quantidade.

O tratamento visa melhorar a qualidade da pele, trazendo maior viço, uniformidade do tom, diminuição dos poros e hidratação. Isso porque o famoso faz questão de não utilizar filtros do Instagram. A transformação se completou com utilização de neuromoduladores e preenchedores em baixa quantidade, e com dentes de porcelana para iluminar o sorriso..

Veja o antes e o depois:

Lucas no BBB222 e agora com novo visual (reprodução) Famoso usou Instagram para mostrar repaginada (reprodução) Até o sorriso mudou (reprodução)

Lucas no BBB222 e agora com novo visual (reprodução) Famoso usou Instagram para mostrar repaginada (reprodução) Até o sorriso mudou (reprodução)