Ex-BBB's Bill e Larissa Tomásia trocam beijos em micareta no Ceará

Após o término com a bailarina Erika Schneider, o ex-BBB21 esteve de grude com a ex-BBB22, Larissa Tomásia. Eles ficaram juntos durante o Fortal, carnaval fora de época em Fortaleza, no fim de semana.

Recém-solteiro, Bill anunciou o término dois dias antes. Larissa está solteira e tinha ido para o evento com Flay, ex-BBB20.

As subcelebridades foram flagradas em um vídeo de uma emissora local, chegando a um dos shows.

Os fãs que estavam presentes também viram os dois trocando carinhos. "Eles saíram juntos do lugar e foram para o hotel. Tanto que a Flay fez um vídeo e disse que Larissa não tinha voltado com ela nem dormido lá", contou uma fonte ao Extra.