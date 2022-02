Ex-BBB's Gui Napolitano e Thais Braz estão vivendo romance às escondidas, diz jornalista

Apesar da atual edição do Big Brother estar sendo considerada um fracasso pelos internautas, tem ex-BBB que está dando o que falar. Gui Napolitano, do BBB 20, e Thais Braz, do 21, estariam vivendo um romance às escondidas há algumas semanas. A informação é do jornalista Leo Dias.

Os dois foram vistos aproveitando o feriado juntos e tentaram manter o caso em segredo, mas foram flagrados aos beijos, segundo divulgou o perfil Lady Whistledown, do Instagram.

Segundo informações, Napolitano e Braz estão se conhecendo melhor desde o início de janeiro deste ano. Eles já eram do mesmo grupo de amigos antes.

Thais Braz já viveu um curto romance com Luccas Dias e com o rapper Xamã. Gui recentemente terminou um namoro com Catherine Bascoy e com a campeã do BBB 17, Emilly Araújo.