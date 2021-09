Ex-campeão do UFC, Shogun abre academia de lutas em Salvador

Ex-campeão dos pesos meio-pesados do UFC, Maurício Shogun está prestes a abrir uma academia de lutas em Salvador. A Shogun Team, na Pituba, será inaugurada neste sábado (25), às 10h, e terá aproximadamente 400m² de área total, com tatame de primeira qualidade, e uma área para Cross Training.

Serão oferecidas aulas de boxe, capoeira infantil, defesa pessoal feminina, karatê, karatê infantil, parakaratê, MMA Cross, jiu-jitsu, muay-thai, Shogun Cross (cross training) e Cross Kids (ginástica natural lúdica para crianças).

"Será o espaço ideal para quem quer praticar artes marciais em busca de saúde e bem-estar com total conforto e segurança. Será também um ambiente de famílias e amigos. Contaremos com uma grande gama de modalidades de lutas, todas ministradas por profissionais de Educação Física, registradas no Conselho de classe (CREF-BA)", diz Paulo Tuchê, um dos gestores da Shogun Team de Salvador.

Durante a inauguração, vão acontecer apresentações de algumas das modalidades que serão oferecidas pela academia.

Shogun, que é considerado um dos maiores meio-pesados da história do MMA, não estará presente, já que encontra-se nos Estados Unidos, se preparando para uma próxima luta. Mas será representado por seus irmãos Murilo Ninja e Marcos Shaolin, que também são sócios.

A unidade baiana da Shogun Team está localizada na rua Marechal Andréa, 4, na Pituba.