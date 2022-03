Ex-campeão do UFC, Velásquez é detido após participar de tiroteio

Caín Velásquez, ex-campeão do UFC, foi preso na última segunda-feira na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de tentativa de homicídio. De acordo com informações da NBC Bay Area, o lutador norte-americano de ascendência mexicana foi detido após se envolver em um tiroteio na cidade de San Jose.



De acordo com o veículo, o peso-pesado seguirá detido, sem direito à fiança, até a próxima quarta-feira, quando será julgado pelo crime. A princípio, a polícia local não divulgou as acusações feitas contra o atleta e apenas confirmou que Velásquez foi preso e que outro homem foi hospitalizado, sem risco de vida, após a troca de tiros.



Posteriormente, via twitter, as autoridades complementaram as informações e confirmaram que o lutador foi acusado de tentativa de homicídio por conta do caso.



Cain Velásquez ganhou grande destaque no mundo das artes marciais mistas ao conquistar o cinturão dos peso-pesados do UFC em duas oportunidades. A primeira conquista veio em 2010, contra o também norte-americano, Brock Lesnar. Após perder o título para o brasileiro Júnior Cigano em 2011, retomou o cinturão ao derrotar o próprio Cigano um ano mais tarde.



Desde 2019, Velásquez decidiu se afastar do MMA e migrou a carreira para a luta-livre, fazendo aparições, inclusive, no WWE