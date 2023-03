Ex-candidato a vice-governador sofre acidente de carro na Bahia

O tesoureiro do PSOL na Bahia e ex-candidato a vice-governador Ronaldo Mansur sofreu um acidente de carro na noite deste sábado (11), em uma estrada de terra em Iramaia, na região da Chapada Diamantina.

Mansur estava em atividade político na cidade de Itaitê e estava em viagem rumo a Jequié quando o acidente ocorreu. " Estávamos em um estrada de barro e veio um carro na linha de contramão com farol alto, numa curva. Para não bater de frente, porque o estrago seria pior, a gente desviou o carro. Só que ao desviar, o carro perdeu estabilidade, saiu da pista e foi parar lá no meio do mato, bem próximo a uma pequena ribanceira", disse, em entrevista ao CORREIO.

Tesoureiro do PSOL na Bahia e ex-candidato a vice-governador Ronaldo Mansur - Foto: Arquivo Pessoal

O político ainda relatou que o condutor do outro veículo não parou para prestar socorro, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Mansur e seus colegas foram socorridos por populares e funcionários da prefeitura que passaram pela estrada. O veículo ficou parcialmente destruído e perdeu o para-choque, sendo guinchado até Salvador para conserto.

"O acidente foi por volta das 20 horas, mais ou menos, e cerca de uma hora da manhã foi que a gente conseguiu tirar o carro de dentro do mato", comentou, acrescentando que irá acionar o seguro.