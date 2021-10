Ex-cantor da banda de forró Noda de Caju morre em acidente de carro

O cantor Cláudio Francisco de Spíndola, de 50 anos, ex-vocalista do grupo de forró Noda de Caju, morreu em um acidente na terça-feira (5), na BR-232, na cidade de Pesqueira (PE). Ele estava sozinho no carro e perdeu a direção do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF diz que o carro de Cláudio capotou várias vezes e só parou depois de bater contra uma cerca de arames. O acidente aconteceu na área rural. O vidro da frente do carro se quebrou e o motorista foi atirado para fora do veículo. O que levou Cláudio a perder o controle da direção ainda é desconhecido.

Segundo o G1, o cantor estava viajando no sentido Sanharó, cidade onde morava com a família.

O corpo do artista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Caruaru. O enterro aconteceu em Sanharó.

Sucesso no forró

A banda Noda de Caju surgiu em Arcoverde, no sertão pernambucano, em 1990. Fez sucesso no Pernambuco e no Brasil até 1999. Depois, começou um período com muita troca de vocalistas.