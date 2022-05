Ex-casal, Giovanna Antonelli e Murilo Benício posam juntos com todos os filhos

Murilo Benício, 50, no ar como o grileiro Tenório em Pantanal, postou uma foto que deixou a web empolgada: com a ex-mulher Giovanna Antonelli, 46, e todos os filhos dos atores, incluindo Pietro, 16, único filho do ex-casal.

Na imagem, ainda aparecem o primogênito de Murilo, Antônio Benício, de 25 anos, filho dele com a também ex Alessandra Negrini, e as gêmeas Sofia e Antônia, de 11 anos, filhas de Giovanna com o marido, o diretor de TV Leonardo Nogueira, com quem a atriz de Quanto Mais Vida, Melhor! está desde 2009.

A jornalista Cecília Malan, que é alvo de rumores de romance com Murilo Benício, recentemente compartilhou em seu Instagram um clique tirado enquanto conversava e fez mistério sobre o fotógrafo, legendando a imagem com a frase: "pelos olhos dele".

Os seguidores da jornalista apontaram que ela se referia ao ator Murilo Benício. "Ele quem?", perguntou um seguidor. "Murilo Benício", respondeu outro. Uma outra fã comentou: "Pelas lentes do amor. Sou fã do Murilo e muito fã da Cecília".