Ex-Chape, Gustavo Campanharo é internado na UTI com covid-19

O meia Gustavo Campanharo, de 29 anos, foi internado na nesta segunda-feira (24) na unidade de terapia intensiva de um hospital em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, após apresentar problemas pulmonares por causa da covid-19.

O jogador, que é formado nas categorias de base do Juventude e tem passagens pela Chapecoense e Red Bull Bragantino, defende atualmente o Kayserispor, da Turquia. Ele passou por uma cirurgia no joelho, retornou ao Brasil para se recuperar do procedimento e acabou sendo infectado com o coronavírus.

Com saturação baixa, Campanharo foi internado na UTI. O jogador apresentou 50% do pulmão comprometido, pneumonia e também uma bactéria. Ele não foi intubado, mas passa por acompanhamento.

O meia foi revelado pelo Juventude, time de sua cidade natal, onde atuou pelo profissional até 2013. Em seguida, se transferiu ao Bragantino. Também acumulou passagens por Hellas Verona, da Itália, Evian, da França, e Ludogorets, da Bulgária, antes de jogar pela Chapecoense na temporada de 2019. Pelo Verdão do Oeste, fez 36 partidas e três gols, até ir para o Kayserispor.