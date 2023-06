Ex-colega de SBT diz que Dudu Camargo urinava no lixo do camarim: 'Cheiro insuportável'

Além do suposto episódio das fezes no chão, Dudu Camargo protagonizou outras escatologias no SBT, alega o ex-apresentador do Fofocalizando, João Lobo. O veterano de 69 anos dividiu camarim com o jovem e revela que já chegou a encontrar urina na lata de lixo.

“Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar – ele ficava lá de manhã, eu ficava à tarde, quando fazia o Fofocalizando – e o cheiro era insuportável”, relatou o veterano em entrevista ao Uol.

Por causa do mau cheiro no camarim que dividia com Dudu Camargo, Leão precisou trocar de ambiente por várias vezes. “Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: ‘Ai, Leão, vai para o outro, porque realmente esse camarim tem problemas’”, detalhou.

Outros colegas de SBT também teriam reclamado com a direção da emissora sobre o odor fétido do espaço usado por Dudu Camargo.

“Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá [como que] desmaiado. Era complicado”, afirmou.

Dudu recentemente foi demitido da emissora, com a gota d'água sendo um suposto episódio em que ele defecou no chão do camarim e limpou as fezes com uma toalha de rosto.