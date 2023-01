Ex-comandante da Polícia Militar do DF é preso após pedido de Alexandre de Moraes

O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, foi preso nesta terça-feira (10). A prisão foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeitas de omissão durante os ataques terroristas em Brasília neste domingo (8).

Vieira era responsável pelo comando da corporação durante o levante bolsonarista. Ele já tinha sido afastado do cargo nesta segunda (9) pelo interventor federal Ricardo Cappelli, e foi substituído pelo coronel Klepter Rosa Gonçalves.

Moraes também determinou a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que foi exonerado da secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no domingo (8).

