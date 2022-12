Ex-comediante da Globo é preso por bater na mãe e urina no chão de delegacia

O comediante Felipe Pontes, conhecido por fazer parte de programas na época em que trabalhava na Globo, como Zorra Total e Domingão do Faustão, foi preso na manhã deste sábado (31) após bater na própria mãe, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o humorista estava sob efeito de bebida alcoólica, quando acabou enforcando a mãe ao chegar em casa. Na residência, Felipe também proferiu palavras de baixo calão para a matriarca da família, como “puta, vagabunda", de acordo com o boletim de ocorrência.

O irmão do comediante estava em casa dormindo, quando ouviu o barulho da discussão e as agressões. Ele conseguiu mobilizar o ex-global até a chegada da Polícia Militar. Durante a espera dos agentes, o humorista ainda ameaçou o irmão de morte.

No 1° Distrito Policial, a mãe, após sofrer as agressões do próprio filho, relatou que necessita de "adoção de medida protetiva de caráter urgente" contra Felipe Pontes. Ainda no local, Felipe urinou na delegacia e dormiu esperando o decorrer da decisão do delegado de plantão. Pouco depois, ele foi encaminhado ao Fórum para a audiência de custódia.





(Foto: Reprodução / Metrópoles)