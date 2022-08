Ex de Claudia Jimenez, Rodrigo Phavanello lamenta morte da atriz: 'minha anja'

O ator Rodrigo Phavanello, ex-namorado e colega de trabalho de Claudia Jimenez, lamentou a morte de Claudia Jimenez, nesse sábado (20), no Rio de Janeiro.

"Gorducha você veio nessa Terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir", escreveu no Instagram.

Os dois contracenaram juntos na novela 'Sete Pecados', em que Claudia deu vida à anja Custódia e Rodrigo viveu Adriano Verona, par romântico da anja. O amor de ficção foi pra vida real e os dois chegaram a namorar por dois meses em 2008.

"Descanse em paz minha Anja! Meus profundos sentimentos a toda família que ela tanto amava! Agora sim você virou uma Anja", concluiu Rodrigo.

Homenagem dos amigos

O ator e diretor Miguel Falabella foi um dos famosos a lamentar a morte de Claudia Jimenez, nesse sábado (20), no Rio de Janeiro. Os dois trabalharam juntos por anos no humorístico Sai de Baixo, na Globo.

"Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Você estará para sempre usando aquele biquíni selvagem que nos ensolarou a existência, Claudinha", escreveu Falabella no Instagram. "Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebe-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento! Te amo! Descanse em paz!".

O humorista Helio de La Peña afirmou que Claudia foi "uma das maiores comediantes do Brasil". "Obrigado pelas gargalhadas", postou.

A atriz Françoise Forton postou uma foto de Claudia, a quem chamou de "gênia do humor". "Tudo que ela fazia no palco, tinha um olhar diferente, um humor moderno, uma pausa, uma assinatura, uma luz própria é como se Claudia fosse uma escola de interpretação. Muita luz para esse guerreira que tanto batalhou pela vida", escreveu na despedida.

O autor de novelas Walcyr Carrasco foi mais um a relembrar a carreira de Claudia. "Um dia muito triste para o humor brasileiro. Aos 63 anos, Cláudia Jimenez partiu para outro plano, inesquecível como “Cacilda”, da Escolinha do Professor Raimundo, “Edileuza”, de Sai de Baixo e tantos outros papeis de sucesso.Descanse em paz, Cláudia Jimenez! Meus sentimentos aos familiares e amigos da atriz", escreveu.

A apresentadora e humorista Tata Werneck também lamentou a perda da "querida amiga". "Comediante referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor. Você é genial. E quando fizemos novela juntas nós tornamos amigas. Você virou uma confidente. Me dava colo. Conselhos. E mostrava seu talento todos os dias. Me apaixonei por você. Viramos sobrinha e tia . Te amo. Grande devota de Santa Terezinha. Mais uma coisa que você me ensinou. Eu te amo demais Claudinha. Obrigada", escreveu.