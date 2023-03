Ex de Luís Fabiano desabafa após revelar traição: 'O karma vem'

Após expor a traição de Luis Fabiano - revelando que o ex-jogador terá uma filha fora do casamento -, Juliana Paradela voltou às redes sociais para um novo desabafo. A advogada confirmou que está dando entrada no divórcio, e mandou um recado direto para a amante do agora ex-marido.

"Sobre a futura mamãe (antes amante e agora atual) também sinto pena porque nunca poderá viver um amor pleno e verdadeiro com ele. Porque como já diz a canção... Marido dos outros não é presente de Deus, e o karma vem!", escreveu.

Juliana Paradela era casada com o jogador desde 2005. Juntos, os dois são pais de Giovanna, Gabriella e Giulie. Em um longo texto, a advogada revelou que a amante está grávida de sete meses. Ela também falou sobre a reação de Luis Fabiano com a repercussão do caso.

"Vou lutar por todos os meus direitos e das minhas filhas (foram 24 anos de matrimônio). Farei isso na Justiça. (...) Sobre meu ex-marido, sinto pena do fundo do meu coração, porque ele perdeu tudo o que tinha de mais valioso na vida e já se deu conta disso. (...) Sou advogada e sei muito bem onde e como devo agir e já estou agindo".

O caso veio à tona na última quinta-feira (9), quando Juliana anunciou que havia sido traída e que a mulher com quem Luis Fabiano se relacionou está grávida. Filha mais velha do ex-casal, Giovanna, de 19 anos, confirmou a informação da mãe, e ainda expôs a amante do pai nas redes sociais.

Em relação à futura filha do jogador, a influenciadora escreveu que "só a ela cabe a inocência nessa história".

Luis Fabiano começou a carreira na Ponte Preta. Depois, o jogador defendeu o Rennes, da França. Voltou para o Brasil para se tornar ídolo no São Paulo. Em seguida, atuou pelo Porto, de Portugal; Sevilla, da Espanha, e Tianjin Tianhai, da China.

Em novo retorno ao futebol nacional, o atacante acertou com o Vasco, seu último clube. Mas, após seguidas lesões, anunciou a aposentadoria em 2021.

Fabuloso, como ficou conhecido na passagem pelo São Paulo, também jogou pela seleção brasileira. Disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e foi campeão da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2009.

Após pendurar as chuteiras, Luis Fabiano chegou a trabalhar na Ponte Preta como dirigente. Atualmente ele é comentarista dos canais ESPN.