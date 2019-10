Ex de Safadão, Mileide presta queixa contra o cantor na delegacia

A relação entre Mileide Mihaile e seu ex, Wesley Safadão, segue bastante estremecida. Nesta sexta-feira (18), a mulher foi à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente de Fortaleza para prestar queixa contra a família do artista, alegando 'alienação parental'. As informações são do colunista Léo Dias.

Segundo o jornalista, Mileide acusa Safadão de interferir na formação psicológica de Yhudy. Ela teria notado uma mudança comportamental na criança, que tem 8 anos, após ele passar alguns dias na casa de Safadão. O garoto, segundo ela, foi colocado contra a própria mãe.

Procurada, Mileide disse que não iria comentar o assunto publicamente para preservar o filho. Já a assessoria da família de Wesley Safadão disse que "não foi notificada sobre nenhuma queixa" e que "a convivência de Yhudy com o pai e sua família está dentro da normalidade".

Ainda segundo Léo Dias, a avó da criança criança, Dona Bill, mãe de Wesley Safadão, comentou o caso. "A questão é que o Yhudy agora liga para a mãe e pede para ficar com o pai. Por mais que ela nos maltrate, não temos essa capacidade de colocar o filho contra a mãe. Mileide queria que o Wesley mentisse para o filho, e ele não concordou. Ele mostra a agenda dele para o Yhudy e diz a ele quais dias pode ficar com o filho. Só que agora o menino liga para a mãe e pede para ficar mais. E ela entende que isso é culpa nossa",

disse a mãe do artista ao jornalista.

Ela acrescentou ainda que "Wesley se desdobra para fazer os filhos felizes em suas folgas de trabalho. Ele faz a diferença com o Yhudy para compensar os dias que não está com ele".

Leia a nota da assessoria de Safadão na íntegra:

"A família Oliveira afirma que não foi notificada sobre nenhuma queixa e que ficou sabendo da ida de Mileide à delegacia somente por meio da imprensa. A convivência de Yhudy com o pai e sua família está dentro da normalidade.

Wesley, como tem muitos compromissos profissionais, sempre que está com os filhos se dedica a eles totalmente, aproveitando todos os momentos de forma especial, seja com brincadeiras em casa ou passeios externos.



Essa semana, na terça-feira, dia em que Yhudy estava sob sua guarda, Wesley levou o filho e os primos para conhecerem os jogadores do Flamengo no hotel onde estavam hospedados em Fortaleza. Na ocasião, os jogadores convidaram Wesley para assistir ao jogo que aconteceria, no dia seguinte, quarta-feira, dia em que Yhudy estaria com Mileide, de acordo com a escala da guarda compartilhada.



Nesse contexto, Yhudy ligou para a mãe, pedindo que ficasse com o pai para acompanhá-lo ao jogo. Vendo o pedido do filho, Wesley formalizou com uma troca de dias, por meio dos advogados, cedendo a sexta-feira, quando Yhudy

estaria na casa do pai.



A troca de dias em nada prejudicou a criança, apenas possibilitou que pudesse viver um momento especial ao lado do pai e dos primos. Todas as demais atividades de Yhudy seguiram normalmente e hoje, sexta-feira, conforme acertado, ele está sob a guarda da mãe.



A Família Oliveira reforça ainda que em nenhum momento coloca Yhudy em situação de constrangimento na relação com os pais".