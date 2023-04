Ex de Thiago Nigro posta indireta após noivado com Maira Cardi: 'Casal The e Mônio'

Camila Ferreira, ex de Thiago Nigro, postou tuítes enigmáticos e polêmicos após o anúncio do noivado entre Thiago e Maíra Cardi.

"Formam um belo casal: The e Mônio", escreveu ela. "O erro do ser humano é esquecer que a vida é finita. (...) O mundo é projetado por pessoas insensíveis e frias", completou, sem citar nomes.

As publicações rapidamente viralizaram e Camila resolveu deletar o primeiro post. "Tive que deletar o tuíte, galera. Era só uma piada e começou a viralizar. Tô de boa", explicou.

Os internautas interpretaram que as mensagens foram indiretas a Maíra e Thiago.

Camila já havia feito outras indiretas nas redes sociais para o ex-marido. Thiago assumiu o romance com Maíra Cardi logo após terminar seu relacionamento anterior, o que fez muita gente suspeitar de uma traição.

A própria Maíra se manifestou sobre o assunto afirmando que os dois estavam solteiros quando começaram a se envolver.

"Não faria isso com outra mulher o que fizeram comigo, por que sei a dor", disse ela, em um vídeo publicado no início de março, logo após eles divulgar o namoro.

Pedido

Maíra e Thiago anunciaram o noivado no último sábado, 22, após um mês de namoro. Na ocasião, a ex-BBB mostrou que foi pedida em casamento pelo youtuber e coach financeiro durante o batismo na igreja evangélica, no Rio Jordão, em Israel.

"Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira. Tinha que ser através da vida dele. Sim, foi através da vida dele que Deus agiu, usando sua vida com muito amor para me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele! Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento!", escreveu Maíra na legenda do post.