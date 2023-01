Ex-dirigente do Bahia, Pedro Henriques lança livro com bastidores da gestão de futebol

O ex-vice-presidente do Bahia Pedro Henriques lança o livro “Gestão em Campo – Lições na profissionalização do futebol” nessa terça-feira (31), em evento aberto ao público na Livraria Leitura do Salvador Shopping, a partir das 19h.

Na obra, publicada pela Editora Appris, o autor aponta caminhos para a gestão profissional dos clubes brasileiros e também revela histórias de bastidores da sua passagem pelo Esquadrão de 2015 a 2017, como vice-presidente de Marcelo Sant’Ana, e de 2018 a 2020, como diretor executivo no primeiro mandato de Guilherme Bellintani.

Em uma dessas histórias, Pedro Henriques conta que a diretoria tricolor foi contatada, através de um intermediário, para comprar o árbitro de uma partida pela Série B de 2015. E que, após recusa e denúncia às autoridades competentes, o time empatou o jogo, que teve lances polêmicos.

O livro tem 182 páginas, dividido em 12 capítulos, cada um correspondente a uma lição que o dirigente vivenciou no ambiente futebolístico, de alta competitividade e em que a razão precisa se impor diante da paixão nas tomadas de decisões. Um das lições, por exemplo, é que "a cultura (do futebol brasileiro) come o planejamento no café da manhã". Em outra, Pedro afirma que "quem não entende o negócio é engolido pelo mercado".

"Desde que deixei o clube tinha a ideia de escrever o livro. Primeiro porque senti falta de material para ler sobre gestão de futebol no Brasil, segundo porque as experiências vividas mereciam ser compartilhadas. Muitas vezes os apaixonados por futebol enxergam apenas o jogo, que, obviamente, é o mais importante, mas é só a parcela final e pública de tudo que acontece num clube", diz Pedro.

"A necessidade de profissionalizar a gestão é totalmente evidente. Está evidente que quando se faz um trabalho profissional os resultados melhoram num curto período, é perceptível. Não dá mais para o futebol viver no amadorismo e na abnegação", completa o autor.