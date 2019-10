Ex-dupla Ba-Vi cria empresa que ajuda a organizar vida de atletas

Nino Paraíba, Elton e Juninho, do Bahia, e Ruy, do Vitória. E ainda Willian Farias, ex-Leão (hoje no Sport), Vinícius, ex-Esquadrão (atualmente no Atlético-MG), Ivan, da Ponte Preta e Seleção Brasileira, Reinaldo, do São Paulo, Robson Bambu, do Athletico-PR, Muralha, do Coritiba, e Jailson, do Palmeiras. O que todos eles têm em comum, além da profissão? Os 11 são alguns dos jogadores que fazem parte do time da Planner Sports.

A empresa é especializada em prestar auxílio ao atleta de futebol. Deixando de lado a preparação física, treinamento e agenciamento, eles fazem quase todo o resto. Oferecem, por exemplo, assessorias de investimento, jurídica e de imprensa, além de atender outras necessidades básicas, como procurar apartamento para quem chega a um novo clube.

Por trás da Planner, está o meia Tiago Real – aquele mesmo, que vestiu tanto a camisa do Bahia em 2015 quanto a do Vitória em 2016. Logo quando saiu do Leão rumo ao Coritiba, em 2017, reencontrou uma amiga, a especialista em gestão de risco Sandra Ganzert.

“Em uma conversa informal, ela me perguntou o que eu julgava como carente para os atletas. E eu falei que era quando a gente se muda. São raríssimos os clubes que têm uma pessoa ou indicam alguém para cuidar da questão do imóvel onde o jogador vai morar, como ele vai trazer a família, o carro dele, qual o melhor plano de saúde na cidade, os lugares onde ele pode frequentar ou deixar de frequentar...”, conta Tiago.

Sandra seguiu questionando o que mais o meia sentia falta no seu trabalho. Assim, em um papo descontraído de amigos, nascia a empresa, que é formada por três sócios - o outro é o publicitário Elton Ganzert, marido de Sandra. Criada oficialmente em 2018, a Planner já passa dos 180 jogadores no portfólio.

“Aceitamos desde quem recebe menos de R$ 10 mil por mês até aqueles atletas de futebol com salários de R$ 1 milhão”, garante a sócia.

A tática do "boca a boca" entre os atletas é o que faz a clientela do grupo aumentar. No caso do volante Elton, do Bahia, quem indicou foi o meia Vinícius, ex-companheiro de time (hoje no Atlético-MG). "Procurei para planejamento familiar e organização financeira. O que mais me surpreendeu foi a forma de organizar meus investimentos, já de olho na minha carreira. Indiquei para Jackson (hoje no Fortaleza), mas não sei se andou, e sempre indico a amigos".

Segundo Tiago, o carro-chefe do negócio é o concierge, ou seja, toda aquela ajuda básica para quando o atleta se muda de cidade, o que é comum na profissão. O próprio meia usou dos serviços de sua empresa recentemente: no início de setembro, saiu de Campinas, no interior de São Paulo, onde atuava pela Ponte Preta, rumo ao Bahrein, no Oriente Médio, para jogar no Al-Muharraq.

“A empresa não é internacional – ainda -, mas tem me ajudado na entrega do meu apartamento, na venda dos meus carros, na compra de moeda estrangeira. Se eu preciso de uma informação, ligo no secretariado e peço ajuda”, explica.

Além do concierge, outro serviço queridinho dos clientes é o auxílio em investimentos. Afinal, a carreira do jogador de futebol é relativamente curta e requer planejamento para manter o padrão de vida na aposentadoria.

“A gente costuma a olhar o patrimônio consolidado do atleta: o que ele já tem, onde já chegou, onde ainda pode chegar, e traçar um plano. Tentamos organizar a vida dele, para que tenha um pós-carreira de sucesso. Esse é o 'Q' da questão. Cada caso, cada perfil, cada momento de carreira é diferente um do outro. Família, filhos, muita coisa influencia. O atleta ganha muito dinheiro e, geralmente, não sabe o que fazer. Ou faz coisas erradas”, afirma Tiago Real, que está com 30 anos.

Tiago, aliás, já era fã do mundo dos investimentos antes mesmo da conversa com Sandra. Na verdade, o interesse na área começou a partir de um presente da esposa: o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do consultor financeiro Gustavo Cerbasi. Após ler a obra, o jogador teve um estalo e passou a estudar e fazer cursos sobre negócios e economia.

Como ainda joga futebol, virou uma espécie de teste para seu próprio negócio. “Costumo falar que a empresa é uma soma de tudo que eu, Tiago Real, identifico como carente para mim mesmo. Consequentemente, é também para os demais atletas. A gente ainda faz alguns acompanhamentos - e eu, obviamente, como atleta, tenho acesso a alguns clientes nossos, então sempre procuro perguntar se a empresa está ajudando mesmo, se é válida, se há algo que a gente possa melhorar”.