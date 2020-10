Ex empresário de Lewandowski é preso por chantagear o atacante

O ex-empresário de Robert Lewandowski foi preso pela polícia na Polônia, nesta terça-feira, diante das acusações de que teria chantageado o jogador do Bayern de Munique para conseguir dinheiro.



O porta-voz da promotoria de Varsóvia, Marcin Sadus, disse que foi ordenada a detenção de Cezary Kucharski como parte de sua investigação sobre informações passadas por Lewandowski de ameaças feitas contra ele. Ele explicou que as buscas foram realizadas na casa e nos escritórios do empresário, agora alvo de investigação pelo crime de extorsão.



A mídia polonesa informou no mês passado que Kucharski exigiu 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 133 milhões) de Lewandowski por seu trabalho no passado com o atacante. Já a revista alemã Der Spiegel diz que o empresário teria cobrado o valor para não tornar públicas informações privadas sobre o atacante do Bayern.



A Der Spiegel afirma, ainda, que Kucharski havia acusado o jogador e sua esposa, Anna Lewndowski, de terem usado dinheiro da empresa que tinham em comum para pagar despesas privadas, como viagens de luxo.



Lewandowski nega estar devendo dinheiro o empresário, sendo tratado apenas como vítima na investigação criminal. "As exigências monetárias não tinham nenhuma base com as relações contratuais entre eles", explicou Sudus.



Kucharski, ex-jogador da seleção polonesa e ex-parlamentar do Partido da Plataforma Cívica foi o empresário de Lewandowski por 10 anos, até 2018, tendo participação direta nas negociações de transferência do atacante para o Borussia Dortmund e, posteriormente, ao Bayern.