Ex-empresário do Luva de Pedreiro rebate acusações: "Precisei pedir socorro"

O impasse entre Allan Jesus, ex-empresário do Luva de Pedreiro, e Iran Santana Alves, tem ficado cada vez mais esclarecedor na mídia. Na noite deste domingo (17), o programa Fantástico, da Rede Globo, exibiu a reportagem completa que fez com os dois.

Após dar entrevista à Record, há alguns dias atrás, o ex-empresário conversou sobre sua vida e como estava se sentindo em relação a polêmica. “Eu estava sendo ameaçado de morte. Vazaram os meus dados pessoais. Eu precisei pedir ajuda, precisei pedir socorro”, disse.

Para Allan, Luva de Pedreiro era um garoto prodígio, que iria conseguir fama rapidamente, principalmente pro causa do carisma nas redes sociais. “Olha, eu vi nele o carisma, a coisa autêntica, aquele conteúdo nativo, né? Ele tinha elementos que eu tinha certeza que dariam muito certo. Como uma narrativa pautada para a jornada do herói, né? Aquele garoto que sonha em ajudar sua família, sonha em crescer no seu trabalho, sabe?”, comentou.

Sobre o contrato, o ex-empresário explicou que foi detalhista ao mostrar cada passo do contrato e a porcentagem que Iran iria receber pelos trabalhos. "Eu tive esse cuidado de primeiro explicar para todos eles como iria funcionar. (...) Eu fiz a leitura do contrato com o Iran. Ele é extremamente inteligente, tá? O Iran sabe ler", falou.

Mas, durante a entrevista à Globo há duas semanas, Luva de Pedreiro tinha confessado que não leu o contrato e não entendia de termos técnicos. “Eu sei lá, nem li, não sabia de nada, não sei, eu não sei muito ler não esse negócio. Sou meio fraco”.

A família de Iran, sentindo que algo estava errado, chamou uma advogada para rever a papelada que o ex-empresário afirmou que equivalia R$ 5,2 milhões a multa por quebra de contrato. "A gente apontou também, por vontade do Iran, a diminuição do prazo do contrato para metade, o que eles não concordaram”, comentou a advogada ao Fantástico.

Ainda na reportagem, o ex-empresário frisou que nunca impediu Iran de ficar com seu dinheiro e que sempre dava o valor que o influenciador queria. "Nunca faltou, nunca faltou nada para ele. Temos um calendário que eu preciso respeitar de recebimento. Certo? Mais ou menos R$ 2,2 milhões, por aí. Isso em menos de quatro meses de trabalho. Esses contratos começam a ser pagos a partir de julho. Ontem (dia 15), por acaso, já caíram três ordens de pagamento. O Iran já foi comunicado", comentou.