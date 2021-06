Ex-epicentro da covid, NY volta a receber eventos e estreia projeto no Bryant Park

Com índices de vacinação em alta e os casos de coronavírus em queda-livre, os Estados Unidos retomam aos poucos a vida normal.

Em Nova York, por exemplo, está rolando o projeto Picnic Performances, que contará com 25 eventos de música, dança e teatro ao ar livre.

Aos poucos, NY volta à normalidade após a vacinação contra a covid-19

A estreia foi nesta quarta-feira (09), no Bryant Park, no centro de Manhattan, com apresentação da Filarmônica de Nova York, sob regência de Lina González-Granados.



O show, com ingressos gratuitos, teve repertório sofisticadíssimo, com músicas de Mozart, Joseph Bolognes, Chevalier de Saint-Georges e sons americanos, incluindo uma peça da jovem compositora Ilana Rahim- Braden.