Ex-esposa de Fábio Porchat expõe incoerências do humorista no casamento: 'Mexeu comigo'

A ex-esposa de Fábio Porchat, a produtora Nataly Mega, resolveu contar tudo sobre o fim do casamento com o humorista, que gerou repercussão gigante nas redes sociais no começo de janeiro. Segundo ela, o término foi mais doloroso após ter sido exposta sem permissão por sites de fofoca.

Em conversa à revista Marie Claire, Nataly revelou que teve uma relação feliz com Fábio, mas que não entendia a falta de coerência do ex-marido quando o assunto era filhos. Na frente dos amigos ele afirmava que não queria ser pai, mas a sós com a esposa, o profissional alegava que aceitaria ter uma criança.

"Quando começamos a namorar, o Fábio sempre falava para as pessoas que não queria ser pai, mas para mim, em casa, ele dizia que teria filhos. Não entendia muito bem, mas ele era bem próximo de crianças. Em almoços de família, adorava brincar com meus afilhados", disse.

Nataly contou que o planejamento do casal era ter um filho após a renovação de votos do casamento no segundo semestre de 2022. Houve congelamento de embrião, consultas com médicos, mas quando chegou o momento de ter, Fábio alegou que não queria mais ser pai.

Com esse impasse, Fábio foi para uma viagem em Portugal, sozinho, e pensou sobre o assunto. Ao retornar, ele teria afirmado que estava pronto para ter o bebê, mas mudou novamente e a separação veio após as dúvidas do humorista.

Por serem discretos em relação à vida pessoal, Nataly revelou que a vida virou de ponta cabeça, quando a separação veio à tona na mídia. A família da produtora não sabia do término e descobriram pelos sites de fofoca. O ex-sogro de Fábio, que estava internado na época, teve de ser poupado das polêmicas, mas acabou falecendo em fevereiro, um mês depois da exposição.

"A minha família ficou sabendo do término por meio da mídia. Não consegui contar para o meu pai, foi um momento complicado, enlouquecedor. Passava o dia inteiro chorando, só queria me enfiar em um buraco", recordou.