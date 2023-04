Ex-esposa de Ricardo Molina nega traição e alega ofensas devido à religião

A ex-esposa do perito Ricardo Molina teve de usar as redes sociais para explicar o possível real motivo da separação. Segundo Janinne Jasem, o profissional teria ofendido sua religião, negando a informação de que ocorreu uma traição.

No Instagram, Janinne explicou que tem provas para expor e mostrar que o perito está mentindo, no entanto, não publicou ainda porque a advogada deu orientações.

"Tenho muita coisa para falar ainda, para rebater. Eu tenho como provar que as coisas que o meu ex está falando não são verdade. A nossa briga não foi por traição, foi devido à minha religião. Ele começou a me ofender por causa da minha religião. Mas isso eu vou fazer amanhã ou depois, com orientação das minhas advogadas", disse Janinne.

A situação veio à tona há 12 dias, quando a ex-esposa de Ricardo publicou no Instagram vídeos e áudios gravados ainda em 2021, quando eram casados. O caso ganhou repercussão na última quinta-feira (20), quando ela expôs novos áudios de ameaça.

Um dos vídeos que mais ganhou repercussão foi Molina visivelmente alterado, urinando em cima de uma bíblia da ex-esposa. Além disso, em outras cenas gravadas por Janinne, o perito profere ofensas contra ela e mostra móveis quebrados, até ameaças de estrangulamento contra o cachorro.

O casal está separado desde outubro do ano passado, quando Jasem denunciou o caso na Polícia Civil de São Paulo e pediu medida protetiva contra o ex-companheiro.

Em contrapartida, Melina afirma que nunca encostou "um dedo nela". "Nesse vídeo não há nenhuma ameaça à integridade física. Você encontra "desejo que ela morra", porque eu estava desejando mesmo", comentou.