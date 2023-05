Ex-esposa do jogador Hulk inicia novo romance após ser trocada por sobrinha

A ex-esposa do jogador Hulk, Iran Ângelo, resolveu assumir de vez o romance com o engenheiro Lucas Suassuna, de 25. Os dois já estavam ensaiando expor o namoro desde o ano passado, mas só assumiram nesta semana.

Os dois foram flagrados em clima de romance no casamento da influenciadora Mirela Janis e o empresário Yugnir Ângelo, em João Pessoa, na Paraíba.

Após ser trocada pela sobrinha, Camila Ângelo, Iran vive o primeiro relacionamento desde o fim do casamento com o jogador, em 2019.

Lucas, de acordo com informações obtidas pelo site Extra, é formado em Engenharia Civil desde 2019 e, com apenas 25 anos, já é dono de uma empresa no ramo.

Ele resolveu abrir o Instagram recentemente para mostrar mais a intimidade, que vinha preservando desde o início do romance, mas fechou novamente após a exposição. Iran já apresentou o novo namorado para os três filhos que teve com Hulk.