Ex-Fazenda é preso após espancar filho de 5 anos

O ex-participante de A Fazenda José Lucas Dias Barreto, 34 anos, foi preso por suspeita de ter espancado o filho de 5 anos. O caso aconteceu na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo informações do Ministério Público, a criança chegou ao pronto-socorro com uma fratura no ombro, escoriações na boca, no nariz e em outras partes do corpo, além de marcas de queimaduras por cigarro nas pernas. Barreto negou as agressões.

Os médicos suspeitaram do comportamento da criança e a encaminharam ao serviço social por suspeita de agressão e maus-tratos. Além disso, ele teria ameaçado a criança na unidade de saúde. "Você vai me pagar", enquanto fazia um sinal com as mãos, como se fosse degolá-la.

As enfermeiras relataram também que Barreto fez outras ameaças antes da cirurgia da criança. "Você não tem mais mamãe para te mimar e você não contou nada para mim", disse. O MP pediu a prisão de José Lucas com base nas lesões encontradas e no comportamento da criança e do próprio pai, que demonstrou agressividade contra o filho diversas vezes.