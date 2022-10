Ex-Fla, Jorge Jesus se irrita e chuta jogador rival caído no chão

O técnico Jorge Jesus protagonizou uma cena polêmica durante a partida entre o Fenerbahçe e o Istanbulspor, pelo Campeonato Turco, no último domingo (30). O ex-treinador do Flamengo se irritou ao ver um jogador adversário deitado no chão, próximo à sua área técnica, e o chutou, acreditando ser uma suposta cera do rival.

Um vídeo que mostra a cena viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o português esbravejando com a aparente simulação do atleta, fazendo sinais para que ele se levantasse. O técnico do Fenerbahçe ainda dá um chute de leve no adversário, caído. O quarto árbitro observou tudo de perto.

jorge jesus'un boşuna yerde yatan istanbulsporlu oyuncuya tepkisine bakın ahsdhaha pic.twitter.com/c2riMCrpC4 — enes jimenez (@attiIaszaIai) October 31, 2022

Em seguida, membros da comissão técnica do Istanbulspor se aproximam e atendem o jogador. É quando o treinador se acalma, e até passa a mão na cabeça do rival, aparentemente se convencendo de que aquilo não seria cera.

No jogo, o Fenerbahçe goleou o Istanbulspor por 5x2. Com o resultado, o time de Jesus conquistou a oitava vitória seguida na liga, liderando o Campeonato Turco com 26 pontos.