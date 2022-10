Ex-Flamengo, zagueiro Pablo Marí é esfaqueado em ataque na Itália

O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, foi esfaqueado durante um ataque em um supermercado de um shopping em Assago, na região metropolitana de Milão, nesta quinta-feira (27). Além do defensor, que atua no Monza, outras quatro pessoas também foram atingidas, e houve uma vítima fatal.

As informações foram divulgadas por vários veículos italianos. O agressor é um homem de 46 anos, que teria tomado posse de uma faca dentro do supermercado e esfaqueado cinco clientes. Ele foi capturado e entregue à polícia, que revelou que o homem tem distúrbios mentais. Agora, será examinado pelas autoridades judiciais.

A motivação do crime é desconhecida, mas a polícia descarta a possibilidade de um ato terrorista.

De acordo com os relatos, duas pessoas atacadas estão em estado grave. Marí não é uma delas. O jogador espanhol, que foi atingido no peito, foi encaminhado ao hospital Niguarda consciente e sem grandes ferimentos. Um empregado do supermercado não resistiu e morreu.

Ao canal italiano Rai, o diretor-executivo do Monza, Adriano Galliani, trouxe detalhes sobre a situação de Marí.

"O jogador sofreu um ferimento bastante profundo nas costas, mas não atingiu órgãos vitais. Não há risco de morte. Me disseram que deve se recuperar rápido o suficiente. Está com músculos lesionados, mas está consciente e estão lhe dando pontos", afirmou.

O Monza também divulgou declaração em apoio ao zagueiro, em comunicado assinado por Galliani. O dirigente e o técnico Raffaele Palladino devem visitar o jogador no hospital. "Querido Pablo, estamos todos aqui perto de você e sua família e te amamos. Continue lutando como sabe fazer, você é um guerreiro e logo vai se recuperar".