Ex-Fluminense, Conca se casa com nutricionista, ex de seu médico

Meia de sucesso com as camisas de Fluminense e Vasco, o ex-jogador Conca usou as redes sociais para postar fotos do seu casamento com a nutricionista Luiza Lara. Os dois estão juntos desde abril e celebraram o matrimônio no último domingo (7).

Antes de casar com Conca, Luiza foi noiva de Douglas Tigre, médico que cuidou da preparação física do ex-jogador. O argentino chegou a ser "garoto-propaganda" de Douglas Tigre após aparecer com o corpo musculoso, diferente da época em que jogava futebol.

Conca também era paciente da nutricionista durante o relacionamento entre Luiza e Tigre. O namoro entre eles começou logo após o fim do noivado. Os dois demoraram para assumir o romance.

Nas redes sociais, Luiza Lara comemorou o casamento. "Por aqui não vai ter treino essa semana, mas vai ter muita diversão, parceria e, sobretudo, muito amor", escreveu.